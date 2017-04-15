15.04.2017 | 13:17

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Bild заявил о приближении новой холодной войны.

По его словам, отношения между крупными державами продолжают ухудшаться, что, по мнению бывшего советского лидера, свидетельствует о подготовке мира к войне.

Кроме того, Горбачев указал на воинственность речей политиков и высокопоставленных военных, чьи слова подхватывают СМИ.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном может даже хуже, чем во время холодной войны. Как пишет ТАСС, представитель Кремля напомнил о недружественных шагах Барака Обамы перед уходом с поста президента США.

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году в связи с присоединением к России Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе. На фоне этого НАТО решила усилить присутствие в Восточной Европе, что Москва традиционно воспринимает как угрозу.