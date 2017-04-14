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В стране и мире | Путин заработал в 2016 году почти 9 миллионов рублей

14.04.2017|15:27
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Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,86 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах первого лица государства, опубликованной в пятницу, 14 апреля.

Согласно документу, в собственности главы государства находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. В пользовании - квартира площадью 153,7 квадратных метра, а также гаражное место.

Владимир Путин также владеет тремя автомобилями: двумя ГАЗ М-21 и «Нивой». Кроме того, в декларации числится автомобильный прицеп «Скиф».

Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей, сообщалось в апреле минувшего года. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.

В 2014 году Владимир Путин задекларировал доход в 7,7 миллиона рублей, в 2013-м - 3,7 миллиона.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.04.2017 15:40|

Ты чё такая злая?Машины нет?

Гость|14.04.2017 15:52|

у меня конь

Гость|14.04.2017 15:58|

супер нищий, в кругу местных олигархов .

Гость|14.04.2017 16:02|

penzainform.ru писал(a):

Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей, сообщалось в апреле минувшего года. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.
А зачем?

Гость|14.04.2017 16:10|

21 волгу, и ниву все 17 лет декларирует... учитесь скромности у президента.

Шашлычник|14.04.2017 16:15|

Когда ты щаслеф от своих безграничных возможностей по щелчку пальцев получать всё, от дорогущих яхт до голов врагов на блюдечке, можно немного отстраниться, надев потёртый френч

Гость|14.04.2017 16:40|

а брюки – галифе, тоже не забыть одеть.

Гость|14.04.2017 16:44|

Гость писал(a):

а брюки – галифе, тоже не забыть одеть.
И шляпу на панаму носить

Шашлычник|14.04.2017 16:45|

Гость писал(a):

И шляпу на панаму носить
С пятницей, посоны!

Гость|14.04.2017 16:48|

Гость писал(a):

а брюки – галифе, тоже не забыть одеть.
Ботиночки он носит "Нариман"

Гость|14.04.2017 16:50|

Гость писал(a):

Ботиночки он носит "Нариман"
Давно не секрет, что президент питает слабость к итальянским маркам и предпочитает костюмы Brioni. К слову, Дэниел Крэйг и Пирс Броснан часто были одеты именно в этот бренд. Стандартная цена на костюм этой фирмы достигает 7000 евро, а для индивидуального пошива, которым и пользуется президент, это является стартовой ценой. Цветовая гамма выдержана в деловом стиле. Путин выбирает чёрный, синий цвет и 50 оттенков серого ))), что не удивительно, последние лучше всего подходят такому типу внешности. Пальто всегда чёрные, прямого силуэта от Nina Ricci или Teresa Tardia.

Гость|14.04.2017 16:53|

Какому такому типу внешности ?

Имя: Гость
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