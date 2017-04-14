14.04.2017 | 15:27

Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,86 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах первого лица государства, опубликованной в пятницу, 14 апреля.

Согласно документу, в собственности главы государства находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. В пользовании - квартира площадью 153,7 квадратных метра, а также гаражное место.

Владимир Путин также владеет тремя автомобилями: двумя ГАЗ М-21 и «Нивой». Кроме того, в декларации числится автомобильный прицеп «Скиф».

Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей, сообщалось в апреле минувшего года. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.

В 2014 году Владимир Путин задекларировал доход в 7,7 миллиона рублей, в 2013-м - 3,7 миллиона.