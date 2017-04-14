14.04.2017 | 15:41

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,586 миллиона рублей - на 181 тысячу меньше, чем в 2015-м. Данные об этом содержатся в декларации о доходах председателя правительства и его подчиненных.

В собственности Медведева находится квартира площадью 367,8 квадратных метра, также премьер арендует земельный участок площадью 47 соток. Кроме того, он задекларировал автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Сокращение дохода главы кабмина объясняется уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему, сказали ТАСС в пресс-службе правительства.

С 1 января 2013-го российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая траты жен и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых были заключены сделки.