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В стране и мире | Опубликована декларация о доходах Медведева

14.04.2017|15:41
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,586 миллиона рублей - на 181 тысячу меньше, чем в 2015-м. Данные об этом содержатся в декларации о доходах председателя правительства и его подчиненных.

В собственности Медведева находится квартира площадью 367,8 квадратных метра, также премьер арендует земельный участок площадью 47 соток. Кроме того, он задекларировал автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Сокращение дохода главы кабмина объясняется уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему, сказали ТАСС в пресс-службе правительства.

С 1 января 2013-го российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая траты жен и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых были заключены сделки.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.04.2017 15:54|

penzainform.ru писал(a):

заработал 8,586 миллиона рублей - на 181 тысячу меньше
Так он беднее стал?!!!

Гость|14.04.2017 15:59|

Список тех, кто в это поверил, уместится на одном листке?

Гость|14.04.2017 16:03|

да, он стал беднее бедного, так и хочется налить ему миску благотворительного супа, не чужой чей.

Гость|14.04.2017 16:04|

penzainform.ru писал(a):

Сокращение дохода главы кабмина объясняется уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему, сказали ТАСС в пресс-службе правительства.
"Держите деньги в сберегательной кассе,если конечно они у вас есть"

Шашлычник|14.04.2017 16:17|

penzainform.ru писал(a):

181 тысячу меньше
денег нет, но он пока держится

Гость|14.04.2017 16:18|

В Плёс к уточкам и под Анапу ни ногой?

Гость|14.04.2017 16:20|

Гость писал(a):

под Анапу ни ногой?
Чё он в Анапе-то забыл? К его услугам санатории Крыма, жемчужины нашей.

Гость|14.04.2017 16:29|

Дальневосточные егошние частные рыбоперерабатывающие икорные предприятии про них молчит

Гость|14.04.2017 16:32|

Димон на фото с ТТшкой ково-то убррать идет

Гость|14.04.2017 16:34|

Гость писал(a):

14.04.2017 16:20|

Гость писал(a):

под Анапу ни ногой?

Чё он в Анапе-то забыл?

Что то забыл, Утриш ему больше Крыма нравится. И виноградник под Новороссийском рядом, до французского далеко.

Гость|14.04.2017 16:36|

Гость писал(a):

Дальневосточные егошние частные рыбоперерабатывающие икорные предприятии про них молчит
Стало быть, не его, наврали.

Шашлычник|14.04.2017 16:39|

Гость писал(a):

Димон на фото с ТТшкой ково-то убррать идет
Мушку спилил?

Имя: Гость
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