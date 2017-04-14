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В стране и мире | Матвиенко поручила провести генеральную уборку в стране к 1 мая

14.04.2017|15:43
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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко дала поручения губернаторам регионов к 1 мая провести в стране генеральную уборку. Ее слова приводит ТАСС.

«Вот по-настоящему [надо] все помыть, все почистить, все убрать. Всех граждан привлечь, молодежь, студентов. Хорошая традиция, когда люди сами участвуют в уборке, потом они не будут мусорить», - сказала сенатор на заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде. Она предложила провести такие мероприятия в каждом городе, поселке и станице России.

В прошедшем 14 апреля заседании совета участвовали главы субъектов Российской федерации, представители населенных пунктов и муниципалитетов.

В апреле мэр города Альметьевска Республики Татарстан Айрат Хайруллин пригласил жителей на городской субботник, сняв пародию на хит «Тает лед» украинской группы «Грибы». «Улочка моя так блестит теперь - я убрал ее, хочешь верь или не верь. Субботник мой, а значит будем город очищать, и мусор профессионально в пакет совать», - поется в песне.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.04.2017 16:10|

кому она поручила? и почему кто то должен выполнять её поручения? Она Ленинград в грязи утопила.

Гость|14.04.2017 16:16|

Гость писал(a):

14.04.2017 16:10|

кому она поручила? и почему кто то должен выполнять её поручения?

А коммунальные службы?

Гость|14.04.2017 16:21|

давайте для начала поменяемся з/п и имуществом нажитым непосильным трудом, а потом уже будем о чистоте говорить .

Гость|14.04.2017 16:25|

Это ей губеры настучали, мол народ дубиной не заставишь мусор убирать на субботниках. Вы уж там по женски призовите к порядку несознательных.

Гость|14.04.2017 16:48|

женский алкоголизм лечится труднее

Имя: Гость
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