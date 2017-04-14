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В стране и мире | Госдума приняла законопроект об электронном больничном

14.04.2017|12:43
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Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об электронном больничном, сообщает РИА Новости.

Нововведение даст возможность предоставлять листок нетрудоспособности не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе и заверенного электронной подписью уполномоченных лиц.

Предполагается, что это поможет снизить трудоемкость обработки документов и сократит количество обращений застрахованных лиц. Граждане смогут получать информацию о выплатах на Едином портале государственных услуг.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время, чтобы получить выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам, необходимо предъявить больничный, оформленный на бумажном бланке медорганизации.

Источник — lenta.ru
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