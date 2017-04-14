Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|14 апр 2017|16:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

В стране и мире | «Дедовского младенца» забрали у воспитывавшего его мужчины

14.04.2017|15:49
Печать

Похищенного в 2014 году из роддома в подмосковном Дедовске младенца Матвея Иванова отдали в новую семью. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Сообщается, что мальчик был передан усыновителям еще в марте. При этом заседание суда, на котором решалась его судьба, состоялось 5 апреля. Решение было вынесено не в пользу фактического приемного отца Сергея Спахова, чья супруга Елена похитила ребенка.

О передаче мальчика в другую семью рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, представляющая интересы Спахова в суде.

«Документы были переданы в начале марта, а в феврале уже вовсю шли приготовления. Поэтому пока Сергей Спахов, веря органам опеки, собирал документы, проходил учебу, сдавал тесты, судьба ребенка была уже решена», - рассказала Леткова. Спахов намерен обжаловать решение суда.

При этом на ребенка претендует также биологическая бабушка Елена Иванова, она хочет вернуть внука в родную семью. «У меня двухкомнатная квартира, но у дочери своя комната. Мы купили двухъярусную кровать, сделали ремонт в комнате, так что все условия для ребенка есть», - заявила она.

Ранее сообщалось, что органы опеки рассматривают Спахова как приоритетного кандидата на усыновление мальчика.

Похищенный в 2014 году из палаты детского отделения Дедовской городской больницы ребенок был найден в январе 2017-го в семье 40-летней жительницы Красногорского района Елены Спаховой. Ее задержали в рамках уголовного дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Ребенка изъяли и отправили в детский дом. Муж Елены Спаховой Сергей в числе первых подал документы на усыновление.

По версии следствия, в июне 2014 года у Спаховой случился выкидыш в дедовском роддоме. После этого она решила украсть из роддома ребенка, от которого отказались родители.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!