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В стране и мире | В российских детсадах научат финансовой грамотности

13.04.2017|15:42
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Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основы финансовой грамотности будут изучаться начиная с детского сада, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы перешли на следующий наш этап развития отношений с Центральным банком, а именно мы подписали соглашение, направленное на повышение финансовой грамотности на всех уровнях образования — от детского сада до вуза», — заявила Васильева, подчеркнув, что школьники будут изучать дисциплину в курсе обществознания.

Министр добавила, что изменения будут внесены в федеральные государственные образовательные стандарты.

В феврале 2016 года замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк рассказала, что на уроках обществознания российским девятиклассникам будут рассказывать о том, что такое ипотека и кредит, а также как образуется пенсия и выплачиваются налоги. Утверждалось, что учащиеся будут получать не только теоретические, но и практические знания в этой области

Источник — lenta.ru
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Гость|13.04.2017 15:49|

научат это точно

научат

Гость|13.04.2017 16:11|

С этой министершей детям прийдётся учиться финансовой грамотности в роддоме, до выписки. Маразм окреп.

Гость|13.04.2017 16:16|

penzainform.ru писал(a):

Третьяк рассказала, что на уроках обществознания российским девятиклассникам будут рассказывать о том, что такое ипотека и кредит, а также как образуется пенсия и выплачиваются налоги. Утверждалось, что учащиеся будут получать не только теоретические, но и практические знания в этой области
Это как ,т.е.российских девятиклассников обяжут брать ипотеку и кредит?))))

Имя: Гость
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