13.04.2017 | 15:42

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основы финансовой грамотности будут изучаться начиная с детского сада, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы перешли на следующий наш этап развития отношений с Центральным банком, а именно мы подписали соглашение, направленное на повышение финансовой грамотности на всех уровнях образования — от детского сада до вуза», — заявила Васильева, подчеркнув, что школьники будут изучать дисциплину в курсе обществознания.

Министр добавила, что изменения будут внесены в федеральные государственные образовательные стандарты.

В феврале 2016 года замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк рассказала, что на уроках обществознания российским девятиклассникам будут рассказывать о том, что такое ипотека и кредит, а также как образуется пенсия и выплачиваются налоги. Утверждалось, что учащиеся будут получать не только теоретические, но и практические знания в этой области