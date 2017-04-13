Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|13 апр 2017|16:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+14oC
Завтра | Ливень |
  60.29  |  $  56.60
 

В стране и мире | Строящие стадион «Ростов-Арена» рабочие устроили забастовку

13.04.2017|16:10
Печать

Несколько сотен строителей, работающих над возведением футбольного стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону устроили забастовку. Об этом сообщает Donday.ru.

Бастующие не приступают к работе в знак протеста против пятимесячных долгов по зарплате. Строители добиваются у руководства полного расчета.

«Мы поняли, что нам никто не собирается платить. Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду», - рассказал один из монтажников, работающий на объекте и не пожелавший называть своего имени.

Он также отметил, что никто из руководства не предпринял попыток договориться с рабочими. Средняя зарплата сотрудника на стройке стадиона составляет 25 тысяч рублей.

Возведение арены началось в 2012 году. Объект планируется сдать к 1 ноября 2017 года. Стадион будет вмещать 45 тысяч болельщиков и примет матчи чемпионата мира - 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!