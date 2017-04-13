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В стране и мире | СКР раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл Маркелова

13.04.2017|16:53
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Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, заподозренного во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных статьями 290 УК РФ («Получение взятки»), 291 УК РФ («Дача взятки») и 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку на сумму более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В СКР отметили, что фигуранты уголовного дела задержаны. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинения и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее 13 апреля адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС о задержании Маркелова.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.04.2017 17:36|

СКР раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл Маркелова

Болтуны, вот Резепова ни слова бы не сказала.

Гость|13.04.2017 17:40|

За удила его и в стойло, совсем страх потеряли – гарант же сказал , хватит! время накопления капиталов прошло, кто не спрятался , он не виноват.

Гость|13.04.2017 18:01|

Я предупреждал , Улюкаев не последний чиновник взятый за жопу . Не послушали ..

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