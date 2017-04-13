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В стране и мире | НТВ закрыл самое скандальное шоу и пообещал избавиться от агрессии в эфире

13.04.2017|14:08
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Телеканал НТВ закроет ежедневное ток-шоу «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. Это решение связано с новой стратегией канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента, сообщается в релизе НТВ, поступившем в «Ленту.ру».

Последний выпуск программы выйдет 14 апреля. С 17 апреля вместо нее будет выходить сериал «Улицы разбитых фонарей», а в следующем телесезоне ее место в сетке займет новый проект.

На канале отмечают, что на протяжении пяти лет шоу успешно конкурировало со схожими программами на других каналах, но в рамки стратегии обновления сетки вещания и нового позиционирования НТВ проект не вписывается.

Постепенная смена сетки вещания началась с приходом Тимура Вайнштейна. С конца 2015 года он занимает должность генерального продюсера телеканала.

«Благодаря усилиям новой команды с конца прошлого года НТВ приостановил падение доли и начал расти, поэтому у нас появилась возможность двигаться дальше в рамках утвержденной стратегии. Мы хотим производить социально значимые и качественные проекты, создавать новое телевидение», - пояснил смену концепта генпродюсер.

Ведущий «Говорим и показываем» (ранее он вел программу «Ты не поверишь!») останется на телеканале. Закошанский будет автором и ведущим программы «Тоже люди». Осенью канал запустит еще один проект с его участием.

Источник — lenta.ru
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