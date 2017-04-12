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В стране и мире | СМИ сообщили о причастности исламистов к нападению на автобус ФК «Боруссия»

12.04.2017|11:37
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Правоохранительные органы ФРГ не исключают, что за нападением на автобус с футболистами дортмундской «Боруссии» могли стоять исламисты. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжение которой попала записка, оставленная на месте взрывов.

Как отмечает издание, в послании, подлинность которого в настоящее время проверяет полиция, сообщается, что атака на команду стала местью за участие Германии в операциях в Сирии.

При этом стражи порядка не исключают, что организаторы взрывов «намеренно пустили их по ложному следу».

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч с «Монако», сработали три взрывных устройства. В результате футболист Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Помимо этого, пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков команды.

Источник — lenta.ru
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