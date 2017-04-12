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В стране и мире | Путин констатировал ухудшение отношений России и США при Трампе

12.04.2017|13:21
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Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», - сказал глава государства.

11 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой «Хезболла» и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что Тиллерсон сделал это заявление из-за того, что недостаточно разобрался в вопросе. «Если он знает реальную ситуацию и такое говорит, тогда это очень опасный симптом», - подчеркнул парламентарий.

Вечером 11 апреля Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом. 12 апреля состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому в сирийской провинции Идлиб.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.04.2017 14:13|

Ну наконец то констатировал, что рыжий конопатый избил дедушку лопатой..

Гость|12.04.2017 14:17|

Таки Трамп уже чмо или как?

Гость|12.04.2017 14:20|

Гость писал(a):

Таки Трамп уже чмо или как?
Ну наклейки подзакупить надо бы, майские скоро...

Гость|12.04.2017 14:21|

а может клинтоншу еще не поздно вернуть?

Гость|12.04.2017 14:22|

А на период неопределенности можно пока клеить такие:

ТРАМП ЧТО?

Это будет соответствовать политической ситуации и легко трансформируется в нужный лозунг при необходимости.

Гость|12.04.2017 14:24|

и не друг и не враг, а так ...

Гость|12.04.2017 14:29|

кстати, а трампушка так и не встретился с володей...а мы так радовались)))

Гость|12.04.2017 14:32|

а зачем? боксерский ринг ещё не готов..

Гость|12.04.2017 14:33|

Гость писал(a):

Ну наклейки подзакупить надо бы, майские скоро..
А что,в апреле клеить нельзя,только в мае?

Гость|12.04.2017 14:34|

Гость писал(a):

а может клинтоншу еще не поздно вернуть?
Поздно,в госдуре все овации и шампанское кончились.Жирик плачет)))

Гость|12.04.2017 14:46|

с трампом обознались , думали свой в доску, а тут такая каналья оказалась.

Имя: Гость
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