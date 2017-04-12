12.04.2017 | 13:21

Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», - сказал глава государства.

11 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой «Хезболла» и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что Тиллерсон сделал это заявление из-за того, что недостаточно разобрался в вопросе. «Если он знает реальную ситуацию и такое говорит, тогда это очень опасный симптом», - подчеркнул парламентарий.

Вечером 11 апреля Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом. 12 апреля состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому в сирийской провинции Идлиб.