12.04.2017 | 10:49

В Минздраве опровергли появившуюся ранее информацию о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» сообщении официального представителя ведомства Олега Салагая.

«Ликвидации такой базовой социальной гарантии как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов. Это неизменная и согласованная позиция Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования: Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия работают они или нет», — говорится в сообщении.

Ранее 12 апреля газета «Известия» со ссылкой на доклад Минздрава сообщила, что безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов ОМС. Уточнялось, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов.

В настоящее время страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) их вносят из региональных бюджетов. При этом есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, — они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят.