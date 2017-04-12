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В стране и мире | Маркин предложил фанатам сборной России петь на стадионе «Священную войну»

12.04.2017|14:18
Печать

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками Владимир Маркин назвал наиболее подходящую для исполнения фанатами на стадионе песню во время матчей сборной страны. Об этом сообщает kp.ru.

«"Священная война"! Когда идет решающая игра, почему бы не спеть? Когда вдруг стадион в одном порыве поет знакомую всем песню, это должна быть песня, которая всех должна заводить. Чтобы кого-то завести, ты должен сам завестись. Петь ее от души. Когда слезы на глазах», - рассказал Маркин.

Бывший официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин получил должность в РФС 22 ноября прошлого года.

«Священная война» - патриотическая песня периода Великой Отечественной войны. Композиция на слова Василия Лебедева-Кумача и музыку Александра Александрова впервые прозвучала 26 июня 1941 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.04.2017 14:34|

Дибилойд. Со своим вонючиМ, прогнившим,продажным спортом решил примаститься к священной войне.

Гость|12.04.2017 14:38|

Дебил.

Гость|12.04.2017 14:44|

пусть споет акапелло

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