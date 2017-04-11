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В стране и мире | Петербургского смертника незадолго до теракта депортировали из Турции

11.04.2017|10:28
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Исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает газета Yeni Akit.

Как долго молодой человек находился на территории страны, издание не уточняет. Известно только, что после того, как его внесли в черный список, он еще около года нелегально пребывал в Турции.

О связях Джалилова с террористическим подпольем газета не сообщает.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

7 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к этому теракту.

Источник — lenta.ru
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