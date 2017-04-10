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В стране и мире | Волонтера фонда «Город без наркотиков» задержали с гашишем

10.04.2017|15:45
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Сотрудники полиции задержали в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) двух мужчин с 104 граммами гашиша. Один из них оказался волонтером фонда «Город без наркотиков». Об этом в пресс-службе управления МВД по Свердловской области сообщили ТАСС.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц в крупном размере»). В данный момент проверяются показания подозреваемых, рассказали в пресс-службе.

Президент фонда Андрей Кабанов прокомментировал произошедшее на своей Facebook-странице. «В данный момент оба находятся под домашним арестом. Идет следствие. Виновные получат свое. Будем внимательно следить за ходом событий», — заявил он.

По информации портала 66.ru, подозреваемые уже признались в содеянном и рассказали, что приобрели гашиш у сотрудников правоохранительных органов.

Благотворительный фонд «Город без наркотиков» — некоммерческая организация, основанная Андреем Кабановым и Евгением Ройзманом в Екатеринбурге в марте 1998 года. Изначально главной задачей фонда была агитация населения за здоровый образ жизни, но в 1999 году его сфера деятельности кардинально изменилась в пользу борьбы с торговлей запрещенными веществами и распространением наркомании.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.04.2017 17:02|

многие чинки призванные бороться с корупцией, не поделились и за неё самую сели, гниёт с головы

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