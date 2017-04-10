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В стране и мире | Шувалов поручил приблизить правила дорожного движения к европейским

10.04.2017|10:13
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу внести поправки в правила дорожного движения (ПДД), чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. «Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей», — пояснил представитель Шувалова.

Также предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 километров в час.

Согласно ПДД, в настоящее время на круге водители уступают путь тем, кто на него въезжает. В случае, когда перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», пропускают въезжающие на перекресток.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.04.2017 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу внести поправки в правила дорожного движения (ПДД), чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам.
а состояние дорог Шувалов не хочет приблизить к европейским ?

Гость|10.04.2017 10:52|

Гость писал(a):

а состояние дорог Шувалов не хочет приблизить
Это дорого.

Гость|10.04.2017 11:04|

Еще немного времени и на траурных митингах начнут раздавать по кило гречи на рыло и поздравлять с прошедшим терактом...

Гость|10.04.2017 11:09|

Гость писал(a):

Еще немного времени и на траурных
И что?

Гость|10.04.2017 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Согласно ПДД, в настоящее время на круге водители уступают путь тем, кто на него въезжает
Не понял!

Имя: Гость
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