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В стране и мире | Две трети россиян одобрили запрет на пользование соцсетями до 14 лет

10.04.2017|12:07
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Около 62 процентов россиян поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Против данного предложения высказалась треть опрошенных (35 процентов).

Инициативу о регистрации в социальных сетях по паспорту отрицательно восприняли 52 процента респондентов. Идею поддержали 39 процентов участников исследования.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 6 апреля. В нем приняли участие 600 человек, вероятность ошибки не превышает 4,5 процента.

Ранее в апреле заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предлагающий запретить пользоваться интернетом детям до 14 лет. Остальные граждане должны при регистрации указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под настоящим именем. За нарушение предлагалось штрафовать соцсети и пользователей.

В конце марта уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предлагала обсудить запрет на регистрацию в соцсетях до 14 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.04.2017 12:25|

86% россиян с радостью придут на свою казнь...если им 400 рублей дадут...

Гость|10.04.2017 12:28|

Очередная реакция на события 26 марта.

Гость|10.04.2017 12:30|

Гость писал(a):

Гость|10.04.2017 12:25|

86% россиян с радостью придут на свою казнь...если им 400 рублей дадут...

Принесут с собой табуретку, веревку и мыло

Гость|10.04.2017 12:35|

penzainform.ru писал(a):

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
Позвольте полюбопытствовать, а кто респондентами были? Не те ли дебелые, которые плодится любят, а вот воспитание своих отпрысков на других перекладывают?

Гость|10.04.2017 12:36|

Для обеспечения на форуме полного и окончательного военно-патриотического антиэкстремистского порядка предлагаю:

1) Вести регистрацию пользователей исключительно по решению Чрезвычайной Форумной Комиссии (ЧФК), состоящей исключительно из отставных военных (не ниже майора), представителей правоохранительных органов и госбезопасности, чиновников областной и городской администрации.

Каждый кандидат в форумчане обязан очно явиться на заседание ЧФК и предъявить паспорт, военный билет, документ об образовании, справку с места работы, справку о семейном положении, справку из психдиспансера и другие документы по требованию ЧФК.

2) Ввести предварительную модерацию каждой новой темы, автор которой обязан предоставить тему на рассмотрение одного из членов ЧФК для одобрения и исправления недостатков. Отсебятина недопустима!

3) Наделить членов ЧФК админскими правами с возможностью редактировать, удалять и банить без объяснения причин.

Гость|10.04.2017 12:39|

Гость писал(a):

Принесут с собой табуретку, веревку и мыло
мебель можно и не носить - чё с ней сдеется! мыло - по расходу (пошто господ в лишний раззор вводить). с верьвью - тут да - снимать - негигиенично, да и время идёт - у свидетелей иевговских всяких. творческому люду тоже потреба поскорее собраться у барского стола - к яствам и медам получить поучение о запечатлении исполнения людишками свово долга, значитца...

Гость|10.04.2017 12:42|

Гость писал(a):

Гость|10.04.2017 12:39|

Гость писал(a):

Принесут с собой табуретку, веревку и мыло

мебель можно и не носить - чё с ней сдеется! мыло - по расходу (пошто господ в лишний раззор вводить). с верьвью - тут да - снимать - негигиенично, да и время идёт - у свидетелей иевговских всяких. творческому люду тоже потреба поскорее собраться у барского стола - к яствам и медам получить поучение о запечатлении исполнения людишками свово долга, значитца...

Чо хотел сказать -то???

Гость|10.04.2017 12:42|

penzainform.ru писал(a):

Остальные граждане должны при регистрации указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под настоящим именем.
penzainform.ru писал(a):
Остальные граждане должны при регистрации указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под настоящим именем.
Чушь собачья: по паспорту регистрироваться! Такая соцсеть и взрослым не нужна будет.

Гость|10.04.2017 12:44|

я бы вообще запретил их до 16 лет. Нечего там делать детям

Гость|10.04.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

Остальные граждане должны при регистрации указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под настоящим именем.
Инфа и так имеется у тех, кому надо. у меня в сети только ники, известные друзьям, ненужные зеваки пребывают в неведении, что я там вообще есть.

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