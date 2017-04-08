08.04.2017 | 12:41

На западе Польши, в городе Свебодзице, произошло обрушение жилого дома, сообщает Polskie Radio.

В настоящий момент ведется спасательная операция. Под завалами остаются до 15 человек, двух уже удалось эвакуировать.

По предварительным данным, каменное строение могло обрушиться из-за взрыва бытового газа.

В марте в Брюсселе из-за взрыва бытового газа обрушились два дома. Один из них разрушился полностью, от второго здания остался только фасад. Один человек получил серьезные травмы.