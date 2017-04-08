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В стране и мире | В Польше обрушился жилой дом

08.04.2017|12:41
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На западе Польши, в городе Свебодзице, произошло обрушение жилого дома, сообщает Polskie Radio.

В настоящий момент ведется спасательная операция. Под завалами остаются до 15 человек, двух уже удалось эвакуировать.

По предварительным данным, каменное строение могло обрушиться из-за взрыва бытового газа.

В марте в Брюсселе из-за взрыва бытового газа обрушились два дома. Один из них разрушился полностью, от второго здания остался только фасад. Один человек получил серьезные травмы.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.04.2017 13:00|

penzainform.ru писал(a):

На западе Польши, в городе Свебодзице, произошло обрушение жилого дома, сообщает Polskie Radio.
По слухам там двоюрный брат Ильина помощником мэра работает.

Гость|08.04.2017 13:01|

Во как. Это у них там всё рушится, а у нас со времён царя батюшки всё стоит и будет стоять.

Имя: Гость
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