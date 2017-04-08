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В стране и мире | РФС отчитался о расходах на сборные России

08.04.2017|12:18
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Российский футбольный союз (РФС) потратил 1,4 миллиарда рублей на функционирование сборных в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

Расходы на спортивные мероприятия с участием российских коллективов составили 807,2 миллиона рублей. При этом на главную команду страны было потрачено 525,2 миллиона, 44,9 миллиона ушло на молодежную сборную, 31,7 миллиона - на женскую.

Выступление российских сборных принесло РФС 640,7 миллиона.

В 2016 году национальная сборная России выступила на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в своей группе. Подопечные Леонида Слуцкого сумели набрать одно очко в трех играх. После завершения турнира тренер покинул свой пост.

Женская сборная сумела пройти на чемпионат Европы - 2017, который состоится в Нидерландах. Молодежная команда заняла пятое место в своей группе и не пробилась в финальную стадию континентального первенства.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.04.2017 13:05|

А сколько в Пензе на это уходит? На взрослых профессионалов.

Гость|08.04.2017 13:16|

На детские площадки у школ сколько?

Имя: Гость
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