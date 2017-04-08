08.04.2017 | 12:15

Полицейские задержали жителя Москвы, стрелявшего с балкона по прохожим. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает РИА Новости.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, мужчина сделал несколько выстрелов из пневматического пистолета. В результате два дворника получили травмы. Стрелок попал одному из них в предплечье, а другому в поясницу. Оба отказались от госпитализации.

В ходе обысков в его квартире на улице Флотской обнаружили электрошокер и арбалет. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Год назад в столице задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим. Одна из пуль попала в плечо 19-летнему дворнику. Инцидент произошел на улице Исаковского. Мужчину возмутило то, что рабочие красили под его окнами забор.