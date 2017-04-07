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В стране и мире | В МВД заявили о 50 тысячах участников памятного вечера на Манежной площади

07.04.2017|09:40
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Проходящий на Манежной площади в Москве вечер памяти жертв теракта в петербургском метро посетили более 50 тысяч человек. Такие данные приводит столичный главк МВД.

Мероприятие началось 6 апреля около 17:00. Москвичи возложили цветы и зажгли свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград». После этого на Манежной площади начался концерт.

На время проведения памятного вечера перекрыто движение по Моховой и Тверской улицам, а также на прилегающих к ним участках дорог. Заявку на проведение мероприятия подавали Московская федерация профсоюзов (МФП), Транспортная ассоциация московской агломерации, профсоюзы работников транспорта и метрополитена.

В Петербурге сотни граждан собрались у станции метро «Технологический институт», где произошел теракт. Люди зажгли свечи у импровизированного мемориала у входа в подземку. Многие из них не могут сдержать слез, сообщает РИА Новости.

В петербургском метро днем 3 апреля в поезде, следовавшем от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. Трагедия унесла жизни 14 человек, пострадали 49. По данным Следственного комитета России, подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.

Источник — lenta.ru
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