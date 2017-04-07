07.04.2017 | 12:24

Причиной подрыва взрывоопасного предмета рядом с гимназией №2 в Ростове-на-Дону в минувший четверг стал бытовой конфликт на почве ревности. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отмечают, что в ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 46-летний местный житель Эдуард Шарапов. На допросе он заявил, что с пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности: они боролись за сердце женщины.

По версии правоохранительных органов, Шарапов решил убить своего соперника с помощью самодельного взрывного устройства. Дождавшись, пока жертва выйдет из дома, подозреваемый оставил мину, замаскированную под фонарик, на пути следования потерпевшего на работу.

Следователи считают, что Шарапов специально оставил включенным фонарик для привлечения внимания жертвы.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) отметили, что взрыв фонарика не является терактом и относится к общеуголовным преступлениям.

В четверг, 6 апреля, около 07:20 мск рядом с гимназией №2 на перекрестке Нахичеванской и Социалистической улиц в Ростове-на-Дону произошел взрыв, в результате которого пострадал прохожий. Мужчине оторвало кисть руки, он получил несколько осколочных ранений и ожоги. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).