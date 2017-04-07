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В стране и мире | Приморская чиновница заставляла директоров школ платить ей за покровительство

07.04.2017|14:46
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В Партизанске (Приморский край) начальника отдела образования заподозрили в принуждении директоров школ к плате за покровительство. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, с октября 2014 года по май 2016-го чиновница «склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности». За это время женщина получила более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В январе 2015 года в Москве задержали замглавы управы района Северное Бутово по подозрению в получении взятки. По данным правоохранительных органов, 48-летняя москвичка предложила директору школы вождения покровительство, а также обещала не препятствовать в пользовании открытой асфальтовой площадкой для проведения практических занятий. Свои услуги чиновница оценивала в 200 тысяч рублей ежемесячно.

Источник — lenta.ru
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