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В стране и мире | Избившая школьника зонтом 79-летняя пенсионерка предстанет перед судом

07.04.2017|09:43
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В Ставрополе 79-летняя женщина, избившая 11-летнего школьника, предстанет перед судом. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Промышленного района города.

«Установлено, что гражданка 1938 года рождения в марте прошлого года поссорилась с 11-летним мальчиком, который был ей знаком, нанесла ему зонтом не менее трех ударов по голове и один удар кулаком в область лица», - отмечается в сообщении.

Медики констатировали у ребенка сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.

27 марта в торгово-развлекательном центре «Красный Кит» в Мытищах охранник избил 13-летнего мальчика. Школьник и его друзья вели себя шумно и не реагировали на просьбы успокоиться. Тогда охранник догнал одного из подростков, нанес ему несколько ударов ногой в область ягодиц и вынудил покинуть здание. Дома родители обратили внимание на гематому у сына и обратились к врачам, те зафиксировали телесные повреждения. В отношении мужчины была инициирована проверка.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.04.2017 09:51|

Наказать Шапокляк обязательно, по закону.

Гость|07.04.2017 09:58|

Гость писал(a):

Наказать Шапокляк обязательно, по закону.
А если школьник за дело получил.

Гость|07.04.2017 10:04|

Надавал поджопников мелкому хулигану-беспризорнику.

Гость|07.04.2017 10:12|

Гость писал(a):

|07.04.2017 09:58|

Гость писал(a):

Наказать Шапокляк обязательно, по закону.

А если школьник за дело получил.

До сотрясения мозга била? Значит и её нужно наказать обязательно. Старая, а ума нет.

Гость|07.04.2017 10:24|

Во дает бабулька.

Гость|07.04.2017 10:26|

Гость писал(a):

Во дает бабулька.
А если он её проституткой назвал7

Гость|07.04.2017 10:28|

ПОСТПРАВДА

В Москве по подозрению в педофилии задержан Сергей Грушевский. Следователям из СК на данный момент известно, как минимум о трех предполагаемых жертвах, все трое - мальчики младше 12 лет. Если я правильно понимаю, то Сергей Грушевский один из учредителей ВОО «Молодая Гвардия Единой России».Что интерсно, обвиняемый в педофилии Сергей Грушевский вошел в учередидители ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 4 марта 2017 года, когда уже был в разработке ГСУ СК РФ. По предварительным данным его подозревают в 20 эпизодах.

Ой, а он еще и учредитель ООДО «Лига Юных Журналистов» вместе с экс-сенатором Александром Школьником.А в редакциях стоит «блок» на упоминание в одном тексте слов «педофилия» и «Молодая Гвардия Единой России»?

Гость|07.04.2017 10:33|

Гость писал(a):

До сотрясения мозга била? Значит и её нужно наказать обязательно. Старая, а ума нет.
11 летний не мог сбежать от 79 летней.....

Имя: Гость
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