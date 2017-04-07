07.04.2017 | 09:43

В Ставрополе 79-летняя женщина, избившая 11-летнего школьника, предстанет перед судом. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Промышленного района города.

«Установлено, что гражданка 1938 года рождения в марте прошлого года поссорилась с 11-летним мальчиком, который был ей знаком, нанесла ему зонтом не менее трех ударов по голове и один удар кулаком в область лица», - отмечается в сообщении.

Медики констатировали у ребенка сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.

27 марта в торгово-развлекательном центре «Красный Кит» в Мытищах охранник избил 13-летнего мальчика. Школьник и его друзья вели себя шумно и не реагировали на просьбы успокоиться. Тогда охранник догнал одного из подростков, нанес ему несколько ударов ногой в область ягодиц и вынудил покинуть здание. Дома родители обратили внимание на гематому у сына и обратились к врачам, те зафиксировали телесные повреждения. В отношении мужчины была инициирована проверка.