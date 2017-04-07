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В стране и мире | Госдума ужесточила наказание для спортивных болельщиков

07.04.2017|15:33
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента в пятницу, 7 апреля.

Документ предполагает внесение поправок в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В пояснительной записке к нему отмечается, что он разработан в соответствии с поручениями президента Владимира Путина.

В записке также перечисляются основные нарушения правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях: выбегание на поле, пронос и использование пиротехнических изделий, нецензурная брань, нахождение в пьяном виде.

За грубые нарушения устанавливается наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет. При несоблюдении запрета размер штрафа увеличится вдвое - до 50 тысяч рублей.

Иностранным фанатам, совершившим грубое нарушение, также грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток с выдворением из России. Иностранцам, уже нарушавшим правила поведения, может быть закрыт въезд в РФ во время международных спортивных соревнований.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник — lenta.ru
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