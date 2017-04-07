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В стране и мире | Астрономы нашли вторую Венеру

07.04.2017|14:18
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Международная группа астрономов нашла экзопланету, похожую на Венеру. Она удалена от Земли на 219 световых лет и вращается вокруг низкотемпературной звезды Kepler-1649, которая в пять раз меньше Солнца. Статья ученых опубликована в журнале The Astronomical Journal. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Ученые обнаружили планету Kepler 1649b с помощью космического телескопа «Кеплер». Она обращается вокруг своего солнца всего лишь за девять дней. Такая близкая к звезде орбита способствует тому, что поток получаемой небесным телом световой энергии в 2,3 раза превосходит тот, что попадает на Землю. На самой Венере он лишь в 1,9 раза больше земного.

Kepler-1649 относится к тому типу звезд, которые наиболее часто встречаются во Вселенной. M-карлики краснее и тусклее, однако в их зоне обитаемости находятся планеты, которые, по мнению ученых, больше похожи на Венеру, чем на Землю. На этих звездах могут происходить постоянные солнечные вспышки, которые делают небесные тела непригодными для жизни.

По словам астрономов, исследование венероподобных объектов позволит понять, почему, несмотря на сходную массу, одни планеты становятся слишком жаркими, а на других может существовать жидкая вода.

Венера - вторая от Солнца планета, атмосфера которой состоит из углекислого газа. Ее окутывают облака серной кислоты, а температура у поверхности составляет 467 градусов Цельсия. Причиной столь высокого значения является парниковый эффект.

Источник — lenta.ru
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