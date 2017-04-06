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В стране и мире | Власти Женевы разрешили женщинам купаться гологрудыми

06.04.2017|09:52
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Власти швейцарского кантона Женева позволили женщинами купаться и загорать с обнаженной грудью, отменив соответствующий запрет от 1929 года. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает The Local.

Вышеупомянутое правило запрещало плавать в реках и озерах кантона мужчинам и женщинам без уместного для каждого из полов купального костюма. На основании этого запрета полиция штрафовала в основном женщин.

Администрация Женевы решила снять такое ограничения после петиции, которую подписали 233 местных жителя. Авторы прошения назвали правило 1929 года абсурдным и сексистским. Как отмечалось в тексте петиции, по меньшей мере две женщины были оштрафованы в Женеве летом 2016 года по этой причине.

В феврале в ряде городов Аргентины десятки полуобнаженных женщин вышли на демонстрации. Они отстаивали свое право загорать на пляжах страны топлес.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2017 14:28|

ага...давайте еще и без труселей плавать и загорать

Гость|06.04.2017 14:35|

Вроде и не запрещено нигде. На пляжах порой встречаются загорающие девушки топлесс. Как мужчина, не могу не приветствовать это.

Гость|06.04.2017 14:40|

Но если начинаешь пялиться, они оооочччень даже оскорбляются...

Гость|06.04.2017 15:09|

Тут у меня друг Тимур интересуется, есть ли видео?

Гость|06.04.2017 15:27|

Гость писал(a):

Тут у меня друг Тимур интересуется, есть ли видео?
Неужели Тимур не знает, на каких ресурсах искать подобные видео? )))

Гость|06.04.2017 15:31|

Волосатыё груди мужиков тоже нужно закрыть. Неприлично.

Имя: Гость
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