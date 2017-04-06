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В стране и мире | В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

06.04.2017|09:43
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В центре Ростова-на-Дону мужчине оторвало пальцы после того, как взорвался предмет, который он подобрал на дороге. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота», - заявил собеседник агентства, добавив, что пострадавший госпитализирован.

По словам источника ТАСС, инцидент произошел в районе улицы Социалистической, неподалеку от одной из школ. Место происшествия оцеплено, там работают спецслужбы.

В пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии агентству сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. «Мужчина без определенного места жительства около 6:30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находившийся там фонарик», - сказал представитель службы.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, атаку совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.

Источник — lenta.ru
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