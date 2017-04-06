06.04.2017 | 16:20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на необходимость увеличения производства на территории страны одноразовых медицинских изделий. Такое заявление председатель правительства сделал на совещании о мерах поддержки локализации производства медицинской продукции в РФ, передает ТАСС в четверг, 6 апреля.

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В частности, речь идет о различных устройствах для переливания крови, контейнерах для донорской крови, расходных материалах. По словам Медведева, «спрос на подобные виды изделий огромный».

Он также добавил, что в России стартовал проект по локализации производства коронарных стентов и катетеров.

В середине февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров, говоря о потенциале развития отечественной фармацевтики, сообщил, что к 2020 году до 90 процентов препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будут выпускаться российскими производители.

Министр подчеркнул, что фармацевтика, производство медицинских изделий и биотехнологии — это те направления, которые в настоящее время активно развиваются.