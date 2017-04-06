Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 апр 2017|10:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

В стране и мире | Госдума отклонила проверку расследования ФБК о Медведеве

06.04.2017|09:55
Печать

Госдума отказалась организовать проверку по данным расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение было принято в среду, 5 апреля, на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Инициаторами проверки выступили депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что по роду своей деятельности ему неоднократно приходилось «иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК». «Ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует», — отметил единоросс.

4 апреля Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения, которые в его адрес выдвинули сотрудники ФБК. По его словам, подобного рода материалы выгодны тем людям, «у которых есть вполне конкретные политические цели». Он также назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», отметив, что публикации похожи на «компот».

Расследование ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах было опубликовано в сети в начале марта. В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|06.04.2017 10:24|

penzainform.ru писал(a):

4 апреля Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения, которые в его адрес выдвинули сотрудники ФБК. По его словам, подобного рода материалы выгодны тем людям, «у которых есть вполне конкретные политические цели». Он также назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», отметив, что публикации похожи на «компот»
Медведев не ответил по сути обвинений, не стал подавать в суд на "клевету", потому, что знает, что обвинения правдивы и попытался"перевести стрелки" на Навального. Какой бы ни был Навальный, а в суд Медведев идти боится и думская фракция партии им возглавляемой его "крышует".

Гость|06.04.2017 10:27|

Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. - Тьфу на вас.

Гость|06.04.2017 10:28|

penzainform.ru писал(a):

В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».
А в фильме "Он вам не Димон" и "Чайка" показаны типичные примеры творчества руководства РФ, я правильно понимаю?

Гость|06.04.2017 10:29|

Гость писал(a):

Медведев не ответил по сути обвинений, не стал подавать в суд на "клевету",
Потому что овальный - скользкий типок, напрямую как бы не обвиняет никого, только намекает. Боится что привлекут за клевету сразу если начнёт конкретные обвинения выдвигать. Ничего, не отвертится.

Гость писал(a):

А в фильме "Он вам не Димон" и "Чайка" показаны типичные примеры творчества руководства РФ,
А что собственно, там показано? Ничего.

Гость|06.04.2017 10:29|

Гость писал(a):

Какой бы ни был Навальный, а в суд Медведев идти боится и думская фракция партии им возглавляемой его "крышует".
Ну так он вообще-то глава ЕР, как-никак.

Гость|06.04.2017 10:31|

Гость писал(a):

А что собственно, там показано? Ничего.
"Не смотрел, но осуждаю",

(С) Советский шаблон.

Или монитор сломан был?

Гость|06.04.2017 10:32|

Гость писал(a):

Потому что овальный - скользкий типок, напрямую как бы не обвиняет никого, только намекает. Боится что привлекут за клевету сразу если начнёт конкретные обвинения выдвигать. Ничего, не отвертится.
Откуда такой вывод? Как ваша логика работает не пойму? Или вы из космоса выражения получаете?

Гость|06.04.2017 10:33|

Председатель комитета Госдумы по безопасности, депутат «Единой России» Василий Пискарев подчеркнул, что на своей прошлой работе - в Следственном комитете - он часто имел дело с материалами ФБК. По его словам, расследования фонда не имеют «ничего общего с истиной, а тем более с борьбой с коррупцией».

«Продукт его творчества, как выяснялось ранее (и, уверен, сейчас ситуация такая же), - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», - заявил Пискарев.

Гость|06.04.2017 10:34|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, подобного рода материалы выгодны тем людям, «у которых есть вполне конкретные политические цели».
А что плохого в принципе в политических целях?

Что не положено?

Гость|06.04.2017 10:35|

Можно сказать Медведев-коррупционер и вам ничего не будет, в суд не подаст ни ширшина ни кувайцев да ни кто не подаст, а назови дураком полицейского оскорбление и клевета.

Так что как правильно тут сказали у них ответ один:Гость писал(a):

Тьфу на вас.
Гость писал(a):
Тьфу на вас.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!