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В стране и мире | В Швеции откроют «Музей неудач»

05.04.2017|17:00
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В городе Хельсингборг на юге Швеции собираются открыть так называемый Музей неудач (Museum of Failure). Об этом в среду, 5 апреля, сообщает портал The Local.

Открытие музея запланировано на 7 июня. В нем будут собраны десятки изделий различных компаний, которые не завоевали популярности у потребителей.

Одним из экспонатов музея станет гаджет Twitter Peek. Этот прибор был создан исключительно для общения в сети микроблогов Twitter, но не смог соперничать со смартфонами, превзошедшими его по количеству функций.

В «Музее неудач» также будет представлена шариковая ручка, предназначенная, как утверждал ее производитель BIС, специально для удобства женщин. Востребованным это изделие не стало, многие пользователи интернета высмеяли его.

В числе экспонатов оказались и духи от американского производителя мотоциклов Harley Davidson, которые также не вызвали интереса у покупателей. Создатель проекта, психолог и исследователь Сэмюэл Уэст (Samuel West) говорит, что его цель — не насмехаться над провалами других, а сделать так, чтобы люди учились на чужих ошибках.

В октябре 2016 года стало известно о планах создателей Национального британского музея экскрементов отправиться в тур с экспонатами по Соединенному Королевству.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2017 17:27|

У нас свой МУЗЕЙ неудач - зарплата учителей, врачей, бюджетников, пенсии стариков, пособия на детей, всё один большой МУЗЕЙ

Гость|05.04.2017 17:41|

Две больших неудачи депутаты-склеротики и дороги.

Гость|05.04.2017 19:11|

И в музеи они всё таки найдут ....русскую подлодку!

Гость|05.04.2017 19:30|

penzainform.ru писал(a):

шариковая ручка, предназначенная ... специально для удобства женщин
Это каким же местом её держать надо, чтобы писалось удобней?

Гость|05.04.2017 19:37|

В шведский музей надо отправить всю нашу верхушку . Это самая большая неудача российского народа за всю историю .

Гость|05.04.2017 19:39|

P.S. Как говорится таких друзей за *уй - и в музей !

Имя: Гость
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