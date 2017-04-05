Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|13:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

В стране и мире | Найден простой способ обратить старение

05.04.2017|10:19
Печать

Ученые из Института Науки и Технологий в корейском городе Тэгу нашли вещество, которое может обратить вспять процесс старения. Об этом сообщает сайт EurekAlert!.

Известно, что одной из причин клеточного старения является деградация лизосом. В этих органоидах происходит расщепление биополимеров (ДНК и белков), что позволяет клетке избавляться от поврежденных компонентов, например дефектных митохондрий. В противном случае последние накапливаются, что в конечном итоге приводит к нарушению метаболизма.

Белок АТМ или серин/треониновая протеинкиназа присоединяет фосфорную группу к ферменту, называемому вакуолярной АТФ-азой, в результате снижается активность лизосом. Исследовательская группа провела эксперименты с клеточной культурой и выяснила, что соединение KU-60019 блокирует АТМ, снижает уровень фосфорилирования и восстанавливает функции стареющих клеток.

Ученые планируют проверить эффективность соединения на животных моделях - организмах, которые быстро стареют из-за внесенных в их ДНК модификаций. Тем самым исследователи хотят определить ожидаемую продолжительность жизни для людей, которые, возможно, будут принимать данный препарат.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!