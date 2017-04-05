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В стране и мире | МВД объявило награду за информацию об убийцах астраханских полицейских

05.04.2017|14:17
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МВД пообещало выплатить один миллион рублей за любую информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 апреля.

«В настоящее время для установления и задержания злоумышленников предпринимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, люди, обладающие ценными сведениями о подозреваемых, могут сообщить о них по телефону 8 (495) 667-72-14. «Конфиденциальность гарантируется», - отметила она.

4 апреля МВД сообщило о задержании двух подозреваемых. Ранее СКР объявил в розыск семерых жителей Астраханской области и Казахстана в возрасте от 21 до 31 года.

В ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани наряд ДПС приехал по вызову на место ДТП. Во время оформления аварии вооруженные мужчины из белой «Газели» расстреляли в упор двух инспекторов и забрали у них табельное оружие.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что нападение совершила группа радикальных исламистов-ваххабитов.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2017 14:50|

Кто на фотографии?

Гость|05.04.2017 15:39|

penzainform.ru писал(a):

нападение совершила группа радикальных исламистов-ваххабитов.
шайка шакалов!!!!!

Гость|05.04.2017 16:15|

Когда сотрудники полиции, убивают-за них награду не назначают

Гость|05.04.2017 16:39|

Гость писал(a):

Когда сотрудники полиции, убивают-за них награду не назначают
А ты назначь

Гость|05.04.2017 17:18|

Гость писал(a):

А ты назначь
пишется без мягкого знака

Гость|05.04.2017 17:23|

Гость писал(a):

А ты назначь

пишется без мягкого знака

вот до чего ИНТЕРНЕТ довел

Гость|05.04.2017 18:26|

Гость писал(a):

Когда сотрудники полиции, убивают-за них награду не назначают
они никуда не убегают

Имя: Гость
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