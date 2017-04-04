04.04.2017 | 14:06

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выступил с предложением ввести уголовную ответственность за вождение автомобиля после лишения водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что за повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, административное правонарушение должно перерастать уже в уголовно наказуемое деяние, а это уже совсем другой уровень ответственности», - отметил депутат.

Темы ужесточения наказаний за нарушение ПДД обсуждались во вторник, 4 апреля, на парламентских слушаниях «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты».

Пискарев также предложил пожизненно лишать прав водителей, повторно севших за руль без удостоверения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, также обсуждалась идея ужесточения наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде и узаконивания диагностики алкогольной зависимости у автомобилистов.