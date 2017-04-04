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В стране и мире | В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вождение после лишения прав

04.04.2017|14:06
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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выступил с предложением ввести уголовную ответственность за вождение автомобиля после лишения водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что за повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, административное правонарушение должно перерастать уже в уголовно наказуемое деяние, а это уже совсем другой уровень ответственности», - отметил депутат.

Темы ужесточения наказаний за нарушение ПДД обсуждались во вторник, 4 апреля, на парламентских слушаниях «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты».

Пискарев также предложил пожизненно лишать прав водителей, повторно севших за руль без удостоверения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, также обсуждалась идея ужесточения наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде и узаконивания диагностики алкогольной зависимости у автомобилистов.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2017 14:11|

Этого мало - только принудительная кастрация способна остановить ублюдков.

Гость|04.04.2017 14:35|

Гость писал(a):

Этого мало - только принудительная кастрация способна остановить ублюдков.
Тебя надо кастрировать, а еще лучше привязать к кровати и колоть успокоительным

Гость|04.04.2017 14:59|

пьяные за рулём это умышленные убийцы

Гость|04.04.2017 15:06|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 14:35|

Гость писал(a):

Этого мало - только принудительная кастрация способна остановить ублюдков.

Тебя надо кастрировать, а еще лучше привязать к кровати и колоть успокоительным

Все же ты права Маша - кастрация, это не слишком гуманно. Лучше проводить синим ублюдкам ампутацию - ампутацию головы.

Имя: Гость
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