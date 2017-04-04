04.04.2017 | 16:22

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, бывший сотрудник компании Huawei «вступил в брак» с самодельным роботом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

31-летний инженер Чжэн Цзяцзя «женился» на своем роботе, которого он назвал Ин Ин. На церемонии присутствовали мать и друзья мужчины. «Невесту» одели в черный костюм с юбкой, а на голову повязали красный платок. Об официальной регистрации брака не сообщается.

Инженер построил Ин Ин в прошлом году. Робот знает несколько слов, способен распознавать изображения и различает китайские иероглифы. В будущем Чжэн надеется усовершенствовать машину, чтобы она могла самостоятельно передвигаться и помогать по хозяйству.

Как утверждает один из его знакомых, инженер решил жениться на роботе, потому что не сумел найти девушку.

В феврале сообщалось, что разведенный житель китайской провинции Гуйчжоу создал семью с семью секс-куклами.