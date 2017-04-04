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В стране и мире | Китайский инженер «женился» на самодельном роботе

04.04.2017|16:22
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В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, бывший сотрудник компании Huawei «вступил в брак» с самодельным роботом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

31-летний инженер Чжэн Цзяцзя «женился» на своем роботе, которого он назвал Ин Ин. На церемонии присутствовали мать и друзья мужчины. «Невесту» одели в черный костюм с юбкой, а на голову повязали красный платок. Об официальной регистрации брака не сообщается.

Инженер построил Ин Ин в прошлом году. Робот знает несколько слов, способен распознавать изображения и различает китайские иероглифы. В будущем Чжэн надеется усовершенствовать машину, чтобы она могла самостоятельно передвигаться и помогать по хозяйству.

Как утверждает один из его знакомых, инженер решил жениться на роботе, потому что не сумел найти девушку.

В феврале сообщалось, что разведенный житель китайской провинции Гуйчжоу создал семью с семью секс-куклами.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2017 16:35|

Всё. Теперь моя жизнь никогда не станет прежней.

Гость|04.04.2017 16:48|

На безбабье и рак - баба.

Гость|04.04.2017 17:21|

чекане????????

Гость|04.04.2017 17:31|

с такой рожей хорошо хоть кукла не отказалась... пока!

Гость|04.04.2017 17:45|

Гость писал(a):

с такой рожей хорошо хоть кукла не отказалась... пока!
так он ее еще не включал

Гость|04.04.2017 18:02|

Гость писал(a):

так он ее еще не включал
думаешь она ему не даст?

Гость|04.04.2017 18:06|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
так он ее еще не включал
думаешь она ему не даст?
Даже не сомневайся.И голова у нее не будет болеть и мосх не будет е...

Гость|04.04.2017 18:08|

Гость писал(a):

думаешь она ему не даст?
ему? нет! сбежит с пылесосом на второй день

Гость|04.04.2017 18:09|

Я бы ему точно не дала.

Гость|04.04.2017 18:14|

Гость писал(a):

Я бы ему точно не дала.
а, ведь ты даже и не робот! (ну там чувства, эмоции - жалость)

а, с роботом ему в обще ловить нечего.

Гость|04.04.2017 18:37|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Я бы ему точно не дала.
а, ведь ты даже и не робот! (ну там чувства, эмоции - жалость)

а, с роботом ему в обще ловить нечего.

Она - роботиха -.прошла до свадьбы испытание.Успешно.Во всех смыслах.

Гость|04.04.2017 20:05|

Китайцев - уйма! И не нашел девушку, что-то не верится! Либо с головой что-то не так, либо с другим местом!

Гость|04.04.2017 20:14|

Гость писал(a):

с такой рожей хорошо хоть кукла не отказалась... пока!
Причём тут рожа ? Главное в любви агрегат .

Гость|04.04.2017 21:22|

Никогда не знаешь, где появится та самая она, а к роботу никаких обязательств в отличие о живой самки бегемота.

Гость|04.04.2017 22:16|

Идеальный брак))

Имя: Гость
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