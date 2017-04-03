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В стране и мире | В Минздраве уточнили данные по погибшим и раненым при взрыве в метро Петербурга

03.04.2017|19:05
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Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга составляет 10 человек. Об этом министр сказала в прямом эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По ее словам, семь человек скончались на месте. «Один человек погиб при транспортировке, двое погибли в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами», — отметила Скворцова.

По информации Минздрава, общее количество пострадавших — 47 человек, 39 человек были госпитализированы.

«У шести состояние тяжелое, у остальных — средней тяжести», — добавила чиновница, которую цитирует РИА Новости. Она также подчеркнула, что среди госпитализированных есть девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами.

«Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — констатировала Скворцова.

Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов сообщил «Интерфаксу», что к ним доставили 12 человек. «Двое скончались сразу при поступлении. Трое находятся в тяжелом состоянии в операционных. Трое имеют состояние средней тяжести, остальные с нетяжелыми травмами», — сказал он.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга произошел взрыв — в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» (изначально были данные о двух взрывах, однако она не подтвердилась). Кроме того, на «Площади Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии, в том числе теракт.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.04.2017 19:53|

Твари,пролезли все-таки.

Гость|03.04.2017 20:09|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга произошел взрыв — в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» (изначально были данные о двух взрывах, однако она не подтвердилась).

"Она" - это что? Или кто?

Гость|03.04.2017 20:13|

Крысе конец.

Гость|03.04.2017 21:46|

Путин пытается сменить повестку дня - от коррупции его воровского режима к т.н. «войне с терроризмом»

Гость|03.04.2017 21:48|

Гость писал(a):

Путин пытается сменить повестку дня
Не пиши с большой буквы.

Гость|03.04.2017 23:42|

Гость писал(a):

Или приходите на выборы, и вместо галки напишите на бумажке всё, что думаете про президента страны, и бросьте в урну.
Твою бумажку училка из избиркома заменит на новую, с нужной галочкой, и премию получит с поощрением. А в журнале ты уже расписался, что проголосовал. Они давно так делают.

Гость|03.04.2017 23:47|

А почему до революции террористы убивали царя, Столыпина и т.д., а сегодня исключительно ни в чем неповинных обычных граждан? Кто знает?

Гость|03.04.2017 23:52|

Яровая пришла к успеху. Весь ее пакет сработал.Теперь понятно,что никакого отношения к антитеррористической деятельности он не имел или нет?

Гость|03.04.2017 23:53|

А почему после революции чекисты расстреляли царя вместе с семьей, включая 13-летнего сопляка (добить не могли долго, 11 пуль в мальчишку пришлось всадить)? А почему при Сталине чекисты расстреляли 800 тысяч сограждан и сгноили в лагерях миллионы? И сейчас они сидят у власти уже 17 лет, и уходить никуда не думают. Об этом ты не думал? Вот подумай на досуге, почитай исторические факты.

Гость|03.04.2017 23:57|

Но для этого страна должна быть населена гражданами, а не быдлом.\\\\\\\\\\\\\

Крик отчаяния! Как понятно это состояние..люди себя запрограммировали на нищету,думают что от них ничего не зависит..это не верно!Народ-огромная сила и при желании может построить счастливую Жизнь!Ребята, так хочется пожить Достойно в нашей любимой Россие..но хоть нашим внукам..а?

Гость|03.04.2017 23:57|

А почему царь в 1905 годике народ постреляли не думал

Гость|04.04.2017 00:10|

А есть ли хоть какие-то реальные версии кроме той, в которой никто не сомневается?

Гость|04.04.2017 00:14|

Гость писал(a):

Ребята, так хочется пожить Достойно в нашей любимой Россие..но хоть нашим внукам..а?
Если запуганных бюджетников устраивает жить в нищете и быть холуями,то молодежь хочет нормальной жизни с соблюдением своих прав и без уточек...Так что не всё потеряно...и не нужно стесняться помощи Запада...в этом ничего стыдного нет...если подонки всего мира помогают друг дружке то почему нас стыдят когда объединяются нормальные люди???

Гость|04.04.2017 00:17|

Гость писал(a):

В России никакие социальные преобразования, реформы или проекты - НЕВОЗМОЖНЫ, как и улучшение жизни населения. Все их можно осуществить в любой другой стране, но в конкретной стране «Россия» это осуществить НЕРЕАЛЬНО. Нереально потому, что здесь живут НЕ граждане, а быдло - тупые, безвольные, безмозглые рабы.

Быдло – это бездумное стадо. Это – не оскорбление, а факт. А поскольку таких большинство, то русский народ – быдло. Русские - покорные, безвольные, глупые. У них полный разброд в головах и мыслях по вопросам: куда идти, как идти, кого поддерживать.

И это еще пол беды. Вторая беда - русские - порочны. Добровольно переняли все пороки и правила игры власти. Без предварительных полит.реформ любая, даже вполне здравая идея обречена на неудачу.

Важно только включить свои мозги и понять, что любые проекты и преобразования обречены на неудачу. И это есть следствие не порочности самой идеи, а порочности русского быдла, при которой никакие идеи и реформы не работоспособны ни в каких ипостасях !

Т.е, без изменении психологии русского многомиллионного быдла, а также без изменения власти ничего не реализуемо. Нельзя даже из хорошего семени вырастить дерево, если это семя закопать в земле, пролитой серной кислотой под названием - нынешняя власть в стране.

Чем запад отличается от тупых русских?

На Западе партии и профсоюзы создаются обществом, чтоб контролировать власть.

В Рашке партии и профсоюзы создаются властью, чтоб контролировать партии и профсоюзы. (ЕР, СР, ЛДПР). Скажите, есть ли в мире еще более тупая и быдлячья страна, кроме России ?

Спрашивается, а почему же народ не возмущается такому смешному и унизительному положению вещей? А потому, что народ - быдло. Да что народ ! Политологи, обозреватели, деятели - никто не возмущается. Традиции. Особенности национального маразма.

Чем больше русское быдло пользуют раком, тем больше это быдло подмахивает хвостом. Уже сейчас, вместо того, чтобы выборы игнорировать и не голосовать вообще (форма протеста, у шулеров все карты крапленные), русское быдло обсуждает, кого им выбрать среди тех, кого им выбрали.

Скажите, может ли быть у такого безмозглого, беспросветного быдла хоть малейший шанс на будущее? - быдло само кует свою судьбу.

При этом, идя на выборы, русское быдло оправдыва

Всё верно сказал . Спит летаргическим сном Быдлобуртассия .

Гость|04.04.2017 00:18|

В РФ были и будут нищенские пенсии в 9-10 тыс руб и зарплаты в регионах в 15-17тыс руб до тех пор, пока за уточек, корги и фотинии не сажают

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