31.01.2017 | 18:02

Пользователь Reddit с ником lensoo опубликовал фотографию, на которой запечатлены десятки соколов, путешествующих в салоне обычного пассажирского самолета. Об этом сообщает издание Mashable.

Снимок сделал командир экипажа самолета. Автор поста утверждает, что авиабилеты для 80 охотничьих птиц купил саудовский принц.

Соколы занимают большую часть кресел в среднем ряду. Чтобы они не беспокоились, им прикрыли глаза надетыми на голову клобуками.

Другие пользователи Reddit отметили, что это не такая уж редкость на ближневосточных рейсах. Например, сайт катарской авиакомпании Qatar Airways предупреждает, что пассажиры могут взять в салон эконом-класса до шести соколов.

16 января сообщалось, что пакистанские крестьяне, вооруженные ножами и ружьями, напали на катарского принца, который устроил соколиную охоту на дрофу-красотку. Три охранника получили ранения.