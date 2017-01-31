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В стране и мире | Россия выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»

31.01.2017|18:00
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В Киеве определили, какие страны будут представлены в первом и втором полуфиналах музыкального конкурса «Евровидение-2017». Онлайн-трансляция мероприятия состоялась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

России отдали место в первой половине второго полуфинала. Вместе с ней выступят Ирландия, Венгрия, Сербия, Австрия, Дания, Румыния, Мальта, Республика Македония и Нидерланды.

В рамках мероприятия, прошедшего в Коронном зале Киевской городской администрации, президент городского совета Стокгольма Ева-Луиза Эрландссон Слорак вручила мэру Киева Виталию Кличко символический ключ от «Евровидения», который сочетает символику городов, проводивших музыкальное соревнование.

30 января Киев представил эмблему и слоган «Евровидения-2017». Логотипом международного соревнования стало намысто — национальное украинское женское украшение. В качестве лозунга конкурса было выбрано выражение «Прославляйте многообразие» (Celebrate diversity).

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

Источник — lenta.ru
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