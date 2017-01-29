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В стране и мире | Сыновья принцессы Дианы определили место для ее статуи

29.01.2017|09:49
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Статуя принцессы Дианы появится в Лондоне до конца 2017-го, в год 20-летия ее гибели. Сообщение об этом размещено в субботу, 28 января, на официальной странице английского королевского двора в Instagram.

Местом для монумента выбран Кенсингтонский дворец. Его установят по просьбе сыновей принцессы — Уильяма, герцога Кембриджского, и принца Гарри, который сказал: «Прошло 20 лет со дня смерти нашей матери, и пришло время признать ее положительное влияние в Великобритании и по всему миру, установив статую».

Деньги на установку памятника собрали за счет частных пожертвований. По распоряжению принцев была создана комиссия из шести человек, которая выберет скульптора и проект, а также проследит за работами по монтажу.

Эта статуя будет четвертым памятником принцессе Диане в Лондоне.

В начале декабря 2016 года стало известно, что статуя может появиться на Трафальгарской площади Лондона в 2017 году. Жители британской столицы выразили мнение, что проект пятиметровой Леди Ди в мини-юбке и на высоких каблуках, верхом на лошади, стоящей на постаменте в виде перевернутого автомобиля, шокирует тысячи туристов и лондонцев.

Диана, принцесса Уэльская, была первой женой сына королевы Елизаветы II принца Чарльза. Она погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Машину, в которой находилась герцогиня Уэльская, преследовали папарацци. Ее сыновьям, принцам Уильяму и Гарри, тогда было 15 и 12 лет соответственно.

Источник — lenta.ru
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