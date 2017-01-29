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В стране и мире | Россиянам посулили 50-процентные скидки на отели в Турции

29.01.2017|11:27
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Турецкие отели дадут российским туристам в этом сезоне скидку 40-50 процентов к ценам 2015 года, заявил директор туроператора Anex Tour Нешет Кочкар в кулуарах саммита World Tourism Forum в Москве, передает Rambler News Service. Эта мера, по его мнению, должна восстановить туристический поток из России.

«Я верю, что их [российских туристов] будет больше, чем в 2015 году. Потому что цена хорошая и российские туристы скучали по Турции», — сказал Кочкар, добавив, что отели «уже дали цены примерно наполовину меньше, чем в 2015 году, примерно на 40-50 процентов».

Представитель турецкого туроператора полагает, что отдых на египетских курортах после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом будет стоить еще дешевле, чем в Турции.

В октябре 2016 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция потеряла порядка 15 миллиардов долларов из-за оттока иностранных путешественников и падения их расходов в этой стране (в подтверждение приводилось исследование экспертов портала Turizmdatabank). Авторы отчета прогнозировали, что по итогам 2016 года страна недосчитается примерно 9,5 миллиона зарубежных туристов и потеряет на этом еще около 10 миллиардов долларов.

Кроме того, расходы туристов, которые все же посещают Турцию, сократились на 15-25 процентов в сравнении с 2015-м.

В августе 2016 года портал Turizmdatabank сообщил, что число организованных российских туристов в Турции упало в этом году на 35 процентов в сравнении с показателями за первые семь месяцев 2015-го.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2017 11:53|

penzainform.ru писал(a):

Представитель турецкого туроператора полагает, что отдых на египетских курортах после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом будет стоить еще дешевле, чем в Турции.
К богу в гости опозданий не бывает. Мы как нить у снебя дома на речке с чистейшем песочком отдожнем.

Гость|29.01.2017 11:57|

А наши сволочи только 50-процентные накрутки умеют делать.

Гость|29.01.2017 12:01|

"Мы как нить у снебя дома на речке с чистейшем песочком отдожнем." Да ,ДА.....именно так ,а ещё на даче с вилами в руках у навозной кучи.И чистейший песок найдём на пляже у 6-й гор.больницы.Не отдых , а мечта.

Гость|29.01.2017 12:36|

Наш отдых навсегда - Крым.

Гость|29.01.2017 12:40|

Вот это другая страна 40-50 процентов скидок, а не ужели в Крымчане не могут так сделать для своих граждан?

Гость|29.01.2017 12:40|

Гость писал(a):

Наш отдых навсегда
чемодановское кладбище

Гость|29.01.2017 12:58|

Гость писал(a):

Мы как нить у снебя дома на речке с чистейшем песочком отдожнем.
это там где д..мо из 6 горбольницы стекает ?

Гость|29.01.2017 13:04|

Лучше с дерьмом в обнимку на родине, чем лететь в кусковом виде с небес в районе Турции!

Гость|29.01.2017 13:12|

Гость писал(a):

Вот это другая страна 40-50 процентов скидок, а не ужели в Крымчане не могут так сделать для своих граждан?
Крым сегодня - Россия и Москва не позволит снижать цены . Цены могут только расти . Эту традицию нарушать запрещено . Вы держитесь тут ...

Гость|29.01.2017 13:20|

Смотрели цены в Анексе в Турцию на конец августа. Дешевыми их не назовешь. Топливный сбор по 40 дол. с человека здорово увеличивает цену. А в конце декабря смотрели в Туи тоже Турцию и это было супер раннее бронирование. Так стоимость тура в Турцию в отель в котором были в 2015 году была в два раза выше. Туроператоры просто обалдели от жадности. Сейчас немного снизили.

Гость|29.01.2017 15:10|

Гость писал(a):

Крым сегодня - Россия и Москва не позволит снижать цены .
Из Москвы каждому, сдающему свою халупу, звонят и не велят снижать цену? Если дорого, то курорты Краснодарского края нас ждут. Собственно дристать все равно и там, и там - Черное море одно и то же.

Гость|29.01.2017 15:12|

Для снижения эмиграции достаточно лишь не платить имигрантам всякие пособия, дотации и т.д. и т.п. Вместо этого в каждом крупном городе где-нибудь на окраине открыть бесплатные столовые куда может прийти кто угодно и поесть хоть чего-нибудь, чтобы голод не гнал грабить. Деньги только для граждан, иммигрантам - горячий суп.

Имя: Гость
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