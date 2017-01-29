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В стране и мире | Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию

29.01.2017|10:45
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию. Слова выступающей под нейтральным флагом легкоатлетки приводит Associated Press.

«Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Если бы вы спросили меня год назад, хочу ли я снова выступать за Россию, я бы ответила "да". Но теперь я изменила свое мнение», — сказала Степанова.

Она отметила, что в стране «не хотят, чтобы я возвращалась». «Я думала, что отношение в России изменится, и они поймут, что я хотела помочь спорту и спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло», — добавила легкоатлетка.

Спортсменка также призналась, что не жалеет о предоставленной WADA информации о допинге в российском спорте. «Если бы у меня был шанс сделать это еще раз, я бы сделала. Многим спортсменам нравится то, что я сделала, они подходят ко мне и благодарят. Но некоторые другие ненавидят меня. Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России», — сказала Степанова.

Спортсменка вместе со своим мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — главные действующие лица в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В декабре Степанову допустили до международных соревнований в качестве нейтральной спортсменки.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2017 11:21|

А что важнее - честность или патриотизм?

Гость|29.01.2017 11:30|

Гость писал(a):

А что важнее - честность или патриотизм?
По ситуации. Пример : Крым отжали нечестно, но он необходим России и пошли все на фуй, кто ищет справедливость ! Я за то, чтобы не останавливаться ни перед чем во благо народа России . Вот Сирия нам нахер не усралась !

Гость|29.01.2017 11:33|

Смелая девушка. Так держать.

Гость|29.01.2017 11:39|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А что важнее - честность или патриотизм?
По ситуации. Пример : Крым отжали нечестно, но он необходим России и пошли все на фуй, кто ищет справедливость ! Я за то, чтобы не останавливаться ни перед чем во благо народа России . Вот Сирия нам нахер не усралась !
Нужна.Кратко:нефть,газ,транспортировка.

Гость|29.01.2017 11:43|

Гость писал(a):

А что важнее - честность или патриотизм?
Это как с Сноуденом:для одних он герой,персонаж для фильмов,для других - предатель и мерзавец,преступник.

Гость|29.01.2017 11:59|

Теперь наших детей не будут пичкать химией, губить им здоровье.

Гость|29.01.2017 12:26|

Удачи ей. Она добилась сладкой жизни в стране без войн и кризисов.

Гость|29.01.2017 12:31|

А есть ли сейчас патриотизм?

Гость|29.01.2017 12:38|

Спасла детей от иглы допинга?

Гость|29.01.2017 12:40|

Думаю, что когда-нибудь ей поставят памятник в России.

Гость|29.01.2017 12:42|

Патриотизм- последнее прибежище негодяев.

Гость|29.01.2017 12:46|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
А что важнее - честность или патриотизм?
По ситуации. Пример : Крым отжали нечестно, но он необходим России и пошли все на фуй, кто ищет справедливость ! Я за то, чтобы не останавливаться ни перед чем во благо народа России . Вот Сирия нам нахер не усралась !
Нужна.Кратко:нефть,газ,транспортировка.
Брехня зомбоящика затуманила твою голову.

Кратко : нажили себе врагов в мусульманском мире, теряем людей, тратим огромные деньги и материальные ценности, вечно будем бесплатно кормить чужой народ, а сами продолжать нищать .

Гость|29.01.2017 12:50|

Благородная девушка. У нас известного бодибилдера осудили в Пензе за допинг, а её хвалить нужно. А наше руководство похоже ведёт двойную игру, двуличные они. Кому то можно допинг? А кому то нельзя, так получается.

Гость|29.01.2017 13:05|

Кому что-то не нравится, дорогу знаете: чемодан, вокзал, Гейевропа (ну, или Украина,ведь по-вашему это правильная страна, в отличие от России)!

Гость|29.01.2017 13:12|

Гость писал(a):

Думаю, что когда-нибудь ей поставят памятник в России.
Если только в Пензе.Деньги спонсирует бодибилдер.

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Имя: Гость
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