Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 янв 2017|18:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

В стране и мире | Богатые россияне отказались верить в сильный рубль

26.01.2017|15:51
Печать

Состоятельные россияне не верят в укрепление рубля и хранят деньги в иностранной валюте. Об этом в четверг, 26 января, заявил глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, сообщает Rambler News Service.

Он отметил, что богатые сомневаются в стабильности национальной валюты. «Богатые россияне не верят в то, что тенденция укрепления рубля на горизонте двух-трех лет продолжится», — сказал Задорнов.

После того как в течение 2016 года курс рубля демонстрировал рост, это противоречит здравому смыслу, отметил Задорнов. При этом, отметил он, основная масса населения страны — 80 процентов — перевела свои сбережения в рубли. «Массовое поведение достаточно рационально», — считает глава ВТБ 24.

Ранее Задорнов сообщил, что средний россиянин стал беднее на 15 процентов по сравнению с октябрем 2014 года. «Это за два года очень большое снижение уровня жизни», — подчеркнул глава банка.

Чистая прибыль банка ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 году выросла в 86 раз.

Состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, писал журнал Forbes 10 января.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|26.01.2017 16:44|

сам вова сказал, слабый рупель нам на пользу. А я ему верю!

Гость|26.01.2017 17:03|

даже нищие россияне не верят в рубль!как только он (рубль) появляется так сразу меняют на еду!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!