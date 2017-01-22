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В стране и мире | В России предложили сократить длительность ночей

22.01.2017|10:52
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Специалисты из российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» предлагают создать орбитальную систему искусственного освещения земной поверхности, сокращая длительность ночей. Об этом в субботу, 21 января, сообщает ТАСС.

«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», — говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

В работе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать «зеркало» космического аппарата.

Сотрудники РКК «Энергия» предусмотрели и то, что искусственное освещение в ночное время суток может нарушать циркадные ритмы (колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи) у многих живых организмов, в том числе у людей. Ученые предлагают понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света, которые влияют на выработку связанных с бодрствованием гормонов.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2017 17:40|

Отражонный солнечный свет это мёртвый свет. И какие последствия от этого будут никто не может сказать.

Имя: Гость
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