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В стране и мире | В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины

22.01.2017|10:57
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Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель «Ригопьяно», подадут иск против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом пишет газета Leggo.

На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.

В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись «пенне в томатном соусе», изображение женщины подписано «запеченная паста». Гору мертвецов назвали лазаньей.

Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.

Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в отеле находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром. В ходе спасательной операции удалось найти живыми десять человек. Число жертв достигло пяти.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2017 11:25|

А как они крушение Ту-154 отрисовали! Их за это живьём похоронить надо!

Гость|22.01.2017 13:59|

До сих пор в толк не возьму,как можно рисовать карикатуры и шутить над трагедиями, унёсшими жизни людей? В утонувших детях, авиакатастрофах или природных катаклизмах разве есть что-то смешное кроме горечи потерь? Даже для Европы со всей её толерантность это уже слишком.

И почему до сих пор ещё никто не засудит это издание,наживающееся на скандалах и человеческих несчастьях?

Имя: Гость
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