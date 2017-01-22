22.01.2017 | 11:00

Реальные пенсии могут в ближайшее время снижаться приблизительно на 0,5 процента ежегодно. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин во время съезда партии «Единая Россия», в субботу, 21 января, передает РИА Новости.

«Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только неработающим», — сказал министр.

Он уточнил, что в настоящее время в России проживают 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

При этом глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил, что пенсия составляет 35,2 процента от средней зарплаты.

Ранее в тот же день Топилин предупредил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий будет снижаться. Он добавил, что нужно внимательно подойти к решению вопроса о развитии пенсионной системы, чтобы доходы пожилых людей росли. По его словам, это задача не только текущего года, а «очень длинная перспектива».