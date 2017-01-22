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В стране и мире | Топилин уточнил данные о снижении реального размера пенсий

22.01.2017|11:00
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Реальные пенсии могут в ближайшее время снижаться приблизительно на 0,5 процента ежегодно. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин во время съезда партии «Единая Россия», в субботу, 21 января, передает РИА Новости.

«Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только неработающим», — сказал министр.

Он уточнил, что в настоящее время в России проживают 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

При этом глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил, что пенсия составляет 35,2 процента от средней зарплаты.

Ранее в тот же день Топилин предупредил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий будет снижаться. Он добавил, что нужно внимательно подойти к решению вопроса о развитии пенсионной системы, чтобы доходы пожилых людей росли. По его словам, это задача не только текущего года, а «очень длинная перспектива».

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2017 11:08|

Такое впечатление, что на форуме только злые и желчные личности, которым лишь бы поругать кого-то.

Гость|22.01.2017 11:18|

Было время,когда работающим пенсионерам не платили пенсию либо то,либо другое

Гость|22.01.2017 12:11|

Сколько времени мусолят вопрос о пенсиях и какой толк? теперь вот пришли к выводу, что пенсии надо снижать. Нет пенсионера-нет проюлемы

Гость|22.01.2017 12:23|

Гость писал(a):

Такое впечатление, что на форуме только злые и желчные личности, которым лишь бы поругать кого-то.
Анекдот про 3 конверта знаешь? Вкрадце- открываешь первый- вали все на предыдущего начальника. Открываешь второй- вали все на народ. Открываешь третий- готовь три конверта.

Гость|22.01.2017 12:30|

Пенсионную реформу делать будем, там есть где разгуляться. Черномырдин.

Гость|22.01.2017 12:47|

Пенсии ГАИшникам платят непомерные с 45 лет несмотря на то, что многие из них не на "земле" работают, а бумажки в кабинетах перекладывают. Вот где надо подумать.

Гость|22.01.2017 16:52|

А то обнаглели - пенсии тратят на жизнь безработных детей и внуков.

Гость|22.01.2017 17:51|

Сидят и рассуждают в свой карман. Реальные размеры пенсий уже дадно снижаются по сравнению с темпами инфляции и ростом цен.

Имя: Гость
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