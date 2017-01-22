22.01.2017 | 12:43

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень запрещенных к обороту наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом в субботу, 21 января, сообщается на сайте правительства России.

В расширенный список попали синтетические каннабиоиды и психоактивное вещество 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид. Отмечается, что распространение последнего вещества было зафиксировано на территории иностранных государств.

Кроме того, были внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ.

15 апреля правительство России одобрило законопроект о досудебной блокировке интернет-ресурсов, которые содержат информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ.