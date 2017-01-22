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В стране и мире | Правительство пополнило список наркотических и психотропных веществ

22.01.2017|12:43
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень запрещенных к обороту наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом в субботу, 21 января, сообщается на сайте правительства России.

В расширенный список попали синтетические каннабиоиды и психоактивное вещество 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид. Отмечается, что распространение последнего вещества было зафиксировано на территории иностранных государств.

Кроме того, были внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ.

15 апреля правительство России одобрило законопроект о досудебной блокировке интернет-ресурсов, которые содержат информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2017 16:43|

вот нашелся где-то умный а то запретим продажу сигарет еще не родившемся.

Гость|22.01.2017 16:58|

смотрите как правительство на фотке пытается на клаву давануть))))))

Гость|22.01.2017 17:33|

Прогресс идёт и за ним не угнаться.

Запреты это не выход.

Надо воспитывать и разъяснять.

А кто с неустойчивой и больной психикой захочет травануться, то найдёт как.

Имя: Гость
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