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В стране и мире | Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году

22.01.2017|10:55
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Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам на съезде «Единой России» сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил чиновник.

18 января Силуанов заявил, что российское руководство поддержало предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы не на новые расходы, а на сокращение траты резервов. По словам министра, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей, а при 55 долларах за баррель — 1,4 триллиона рублей. Также он не исключил, что при благоприятной конъюнктуре Минфин вообще не будет в текущем году тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

13 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. В тот же день Силуанов сообщил об исцелении отечественной экономики от «голландской болезни».

В декабре глава Счетной платы Татьяна Голикова заявила, что в 2017 году Россия исчерпает Резервный фонд и будет вынуждена пользоваться средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает Национальная служба новостей (НСН).

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.

В бюджет на 2017-2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 41 доллар за баррель.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2017 17:29|

Людовиком XV: После нас хоть потоп

Гость|22.01.2017 17:37|

Резервы пополняются через налоги. А с народа уже и драть то нечего. Пусть тряханут верхушку айсберга.

Имя: Гость
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