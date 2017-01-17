17.01.2017 | 12:25

Экономические ограничения могут иметь обратный эффект как для их инициаторов, так и для стран, против которых они направлены. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом Песков согласился с негативной оценкой антироссийских санкций, которую ранее озвучил советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.

«Что касается таких метафор («русские готовы есть снег, чтобы выжить» - прим. «Ленты.ру»), то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил - конечно, наверное, все-таки, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», - заявил Песков.