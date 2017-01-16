Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 янв 2017|14:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-9oC
Завтра | Облачно |
  63.23  |  $  59.61
 

В стране и мире | В Петербурге мужчина погиб от падения с дивана

16.01.2017|12:38
Печать

Житель Санкт-Петербурга разбился насмерть при падении с дивана. Мужчина получил смертельную травму головы, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 15 января.

Инцидент произошел накануне. По информации издания, 46-летний петербуржец пришел домой к другу. Мужчины вместе выпили. Гость в ходе посиделок упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда скорой помощи.

По факту смерти проводится проверка.

Ранее в январе с 83-го этажа высотного здания «Око» в деловом центре «Москва-Сити» упал 18-летний юноша. Он рухнул на припаркованный около небоскреба автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. В экстренных службах города допустили, что молодой человек мог сорваться при попытке сделать селфи.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|16.01.2017 13:10|

penzainform.ru писал(a):

В экстренных службах города допустили, что молодой человек мог сорваться при попытке сделать селфи.
МолодеС, сфотографировался навечно. Какая то мания делать самому своё изображение. Это болезнь.

Гость|16.01.2017 13:14|

Я уважаю экстремалов - зацеперов, трейсеров, паркурщиков, руферов, селферов и прочих! Они избрали наилучший способ избавления общества от дебилов.

Гость|16.01.2017 13:14|

penzainform.ru писал(a):

упал с дивана, ударился головой и скончался
Все хана, теперь диваны запретят... :)

Гость|16.01.2017 14:08|

"Гость в ходе посиделок упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда скорой помощи". Это сказки хозяина квартиры.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!